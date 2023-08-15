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Львів: наслідки російської ракетної атаки (фотосвідчення)

Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький написав у телеграмі: «Росіяни крилатими ракетами атакували нашу область у період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще шість – влучили. Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій – 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П’ятьох людей госпіталізували».

«Львів: зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській і Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі «Монада» вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка», – повідомив Козицький.

Окрім Львівської області російські війська 15 серпня атакували також Луцьк, Дніпро, Черкащину.

Сьогоднішня ракетна атака на захід України не була «найбільшою», повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Також він розповів, що російські військові знову програмували маршрути ракет таким чином, щоб обійти протиповітряну оборону та знайти її слабкі місця. Усього силам ППО вдалося збити 16 ракет.

Армія РФ випустили щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Чотири ракети Х-22, 20 – Х-101/Х-555 та чотири ракети типу «Калібр».

Сили ППО знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та «Калібр», повідомили у Повітряних силах.

Один із житлових будинків у Львові, що був пошкоджений унаслідок російської ракетної атаки.&nbsp; 15 серпня 2023 року
1 Один із житлових будинків у Львові, що був пошкоджений унаслідок російської ракетної атаки.  15 серпня 2023 року
Рятувальники працюють на місці влучення російської ракети. Львів 15 серпня 2023 року
2 Рятувальники працюють на місці влучення російської ракети. Львів 15 серпня 2023 року
Працівники ДСНС гасять пожежу, що виникла в одному з житлових будинків після російського ракетного обстрілу Львова, 15 серпня 2023 року
3 Працівники ДСНС гасять пожежу, що виникла в одному з житлових будинків після російського ракетного обстрілу Львова, 15 серпня 2023 року
Горить дах житлового будинку та помешкання на останньому поверсі житлового будинку, в який влучила російська ракета. Україна, Львів, 15 серпня 2023 року Президент Росії Путін та російська влада загалом стверджують, що не обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру України.
4 Горить дах житлового будинку та помешкання на останньому поверсі житлового будинку, в який влучила російська ракета. Україна, Львів, 15 серпня 2023 року
Президент Росії Путін та російська влада загалом стверджують, що не обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру України.
Пошкодження багатоквартирного житлового будинку у Львові внаслідок російського ракетного обстрілу 15 серпня 2023 року. Усього пошкоджень зазнали 20 будинків.
5 Пошкодження багатоквартирного житлового будинку у Львові внаслідок російського ракетного обстрілу 15 серпня 2023 року. Усього пошкоджень зазнали 20 будинків.
Наслідки російського ракетного обстрілу Львова, 15 серпня 2023 року
6 Наслідки російського ракетного обстрілу Львова, 15 серпня 2023 року
Мешканці пошкодженого російським ракетним ударом житлового будинку, Львів, 15 серпня 2023 року
7 Мешканці пошкодженого російським ракетним ударом житлового будинку, Львів, 15 серпня 2023 року
Вирва від російської ракети на подвір&#39;ї житлового комплексу у Львові, 15 серпня 2023 року
8 Вирва від російської ракети на подвір'ї житлового комплексу у Львові, 15 серпня 2023 року
Одна з російських ракет влучила на подвір&#39;я дитячого садка. Приміщення дошкільного навчального закладу зазнало ушкоджень. Львів, 15 серпня 2023 року Станом на 13 серпня 2023 року (від 24 лютого 2022 року) Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні&nbsp;внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.&nbsp;
9 Одна з російських ракет влучила на подвір'я дитячого садка. Приміщення дошкільного навчального закладу зазнало ушкоджень. Львів, 15 серпня 2023 року
Станом на 13 серпня 2023 року (від 24 лютого 2022 року) Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. 

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