Львів: наслідки російської ракетної атаки (фотосвідчення)

Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький написав у телеграмі: «Росіяни крилатими ракетами атакували нашу область у період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще шість – влучили. Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій – 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П’ятьох людей госпіталізували».

«Львів: зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській і Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі «Монада» вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка», – повідомив Козицький.

Окрім Львівської області російські війська 15 серпня атакували також Луцьк, Дніпро, Черкащину.

Сьогоднішня ракетна атака на захід України не була «найбільшою», повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Також він розповів, що російські військові знову програмували маршрути ракет таким чином, щоб обійти протиповітряну оборону та знайти її слабкі місця. Усього силам ППО вдалося збити 16 ракет.

Армія РФ випустили щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Чотири ракети Х-22, 20 – Х-101/Х-555 та чотири ракети типу «Калібр».

Сили ППО знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та «Калібр», повідомили у Повітряних силах.