«Тільки ідіоти можуть таке робити!». Що розповідають очевидці ракетної атаки по Дніпру

Поранено троє людей, понівечено кілька важливих об’єктів, вибиті вікна в будинках, школах та гуманітарному хабі. Такі наслідки ракетного удару армії РФ по Дніпру в ніч на 15 серпня. Це вже третя атака на цей район з початку повномасштабної війни. Цього разу ракета влучила також по одному з підприємств, там спалахнула пожежа, на ранок її загасили. Серед об’єктів, які постраждали, – і великий спортивний комплекс, де готувалися до змагань як початківці, так і олімпійські чемпіони.

Що розповідають очевидці та що зараз відбувається на місці подій – репортаж Радіо Свобода.

Біля спорткомплексу навіть через пів доби після ракетного удару – своєрідне «паломництво». Дніпряни приїздять подивитися на масштаби руйнувань. З цим об’єктом у багатьох пов’язані приємні спогади – сюди ходили на заняття самі, а потім приводили дітей і навіть онуків.

«Чесно сказати, у мене немає слів. Мені хочеться заплакати, мої діти туди ходили на плавання», – говорить Микола, не стримуючи сліз.

Жах… Коли все це скінчиться? Все, будівлі немає

«Бахнуло о четвертій з чимось. Я тут живу неподалік, уже встав, пішов на кухню чайку випити. Коли так тільки – «в-в-в-в». Дружина підскочила, зразу – за стінку.

Навіть я в дитинстві ходив сюди на плавання. Жах… Коли все це скінчиться? Все, будівлі немає», – каже дніпрянин Володимир.

Побитий фасад будівлі, зруйнована внутрішня стіна, вибиті вікна, 5-метрова вирва неподалік – так виглядає зараз цей район.

Олег два роки пропрацював у спорткомплексі слюсарем. Прийшов поглянути на своє колишнє робоче місце. Чоловік живе на сусідній вулиці.

Каже: не тільки чув, а й бачив, як летіли ракети.

Путін – хворий на голову, це зрозуміло, але там і народ хворий на голову, зазомбований

«Вийшов на балкон, у мене з нього видно частину комплексу. Спершу я почув тихий «бах». А потім – повз мене такий сильний надзвук. Я служив в ракетних військах, я знаю звук ракети. Ракета летить – а потім як бабахне, дуже злякався, бо бачив її на власні очі. Я бачив багато чого, але таке… Це ідіотизм, тільки ідіоти можуть таке робити! Путін – хворий на голову, це зрозуміло, але там і народ хворий на голову, зазомбований… Ми все відбудуємо, головне, щоб війна закінчилася», – каже він.

Постраждали школи, будинки й гуманітарний хаб

Через ракетний удар по Дніпру пошкоджено два заклади освіти. У школі № 34 вибуховою хвилею розбито декілька вікон, в НВК №120 вилетіло два вікна, повідомили в департаменті гуманітарної політики міськради.

У кількох будинках довкола також тріснули шибки – їх вставлятимуть коштом бюджету, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

У деяких квартирах це доведеться робити повторно, адже район вже зазнавав ракетних атак армії РФ.

Гуманітарний хаб для переселенців неподалік потерпів від російської ракети вдруге. Першого разу, восени минулого року, тут ударною хвилею повибивало вікна й стелю. Тоді ремонт обійшовся в понад 100 тисяч гривень, говорить керівник доброчинного фонду Павло Медвідь.

Цього разу збитки приблизно такі ж – розбиті шибки, постраждала гуманітарна допомога, яка стояла під вікнами.

Цього дня видавати гуманітарку людям не стали з міркувань безпеки, хаб працює тільки для волонтерів.

Гроші на відновлення доведеться шукати самим. Знову, як прохачі, будемо йти з простягнутою рукою до міжнародних партнерів

«Наш волонтер одразу приїхав на місце подій, потім ми прийшли. Пошкоджено шість вікон. Частина гуманітарної продукції – також. Ми перебрали зіпсоване, викинули. На сьогодні у нас було записано 50 людей на гуманітарну допомогу – ми скасували, перенесли… Це приватне приміщення, гроші на відновлення доведеться шукати самим. Знову, як прохачі, будемо йти з простягнутою рукою до міжнародних партнерів», – розповів Радіо Свобода Павло Медвідь.

Троє потерпілих, з них один – у лікарні

Вранці 15 серпня було відомо про двох поранених через ракетну атаку. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, це 59-річна жінка, яка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, і 70-річний чоловік – його шпиталізували.

«У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні шкірні рани обличчя, кисті та гомілки. Наразі його стан стабільний», — повідомили в лікарні.

Пізніше перший заступник голови ОВА Володимир Орлов поінформував про ще одну постраждалу. У жінки – гостра реакція на стрес. Нормалізовуватиме стан удома.

Між тим в адміністрації спортивного комплексу, постраждалого від удару, кажуть: сподіваються, що їхня будівля підлягає відновленню.

Цього дня заклад призупинив свою роботу, але вже 16-го серпня сподіваються відновити заняття в одному крилі приміщення.