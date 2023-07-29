«Була в кутку, дивом вціліла». Що розповідають потерпілі від ракетної атаки армії РФ по Дніпру (репортаж)

Дев’ятеро поранених людей, серед яких дві дитини, п’ять пошкоджених будинків, адміністративна будівля СБУ, автівки й гаражі – такі наслідки ракетної атаки по середмістю Дніпра, яка сталася ввечері 28 липня. За даними рятувальників, усі травмовані – звичайні перехожі: хтось поспішав з роботи додому, хтось – ішов сідати в авто.

Ракетою «Іскандер» російська армія влучила прямо в новозбудований житловий комплекс – пробило дах, зруйнувало цілу секцію від 12-го до 2-го поверху. Без загиблих обійшлося дивом – висотка тільки починала заселятися.

Що розповідають очевидці події, що зараз відбувається на місці та чи виплатять потерпілим компенсації? Про це в репортажі Радіо Свобода.

Увечері 28 липня Стела з немовлям поверталася додому з прогулянки. Аж раптом – вибух. Каже, що спершу розгубилася: що першим хапати – візок чи дитину. Зауважує, що за тим вибухом пролунав ще один.

Її квартира на другому поверсі в будинку, що поряд з висоткою, куди влучила ракета. Він теж пошкоджений – у ньому злетів дах.

«Я якраз ішла з візочком. Заходжу у двір – перший вибух. Злякалася, що робити: хапати дитину з візочком чи саму дитину. Другий вибух – і я побігла в підвал. У нас підвальне приміщення в будинку, і ми там ховалися разом з іншими мамами й дітьми. Що тепер робити? У нас верхній поверх… Дах. Перший дощ… А в мене троє дітей, відремонтувати власним коштом нереально», – розповіла Стела.

Біля понівеченого житлового комплексу поліція розгорнула намети, де приймають заяви від людей, чиє майно та житло пошкоджене. Ганна з чоловіком – у черзі.

Розповідає: їхня квартира на десятому поверсі в тій висотці, де було пряме влучання. В оселі повиривало вікна разом з рамами.

Ми тільки купили квартиру. Дівчина, наша сусідка якраз була вдома – у неї винесло всю квартиру. Їй пощастило – випадково була в кутку, дивом вціліла

«Ми тільки купили квартиру, речі не встигли завезти. Були всередині – все валяється, все понівечено. Дівчина, наша сусідка якраз була вдома – у неї винесло всю квартиру. Їй пощастило – вона випадково була в кутку, дивом вціліла. А мій чоловік з донькою також були вдома, але малій захотілося їсти і вони поїхали в кафе. Через 10 хвилин пролунав вибух. Зараз ми складаємо заяву потерпілого. Спершу складаєш, а потім бігаєш з нею, шукаєш, хто тобі зможе допомогти», – каже жінка.

Видають будматеріали, показують вправи психологічної стабілізації

На місці події працюють також гуманітарні місії та волонтери. Зокрема, людям, чиє житло пошкоджене, видають матеріали, аби закрити вікна та двері. Тут же збирають заявки про потреби постраждалих, каже спеціаліст Гуманітарної місії «Проліска» Максим Ковальов.

«Видаємо постраждалим особам будівельні комплекти – матеріали для того, щоб закрити вікна. Отримали – понад 80 родин. Видаємо непродовольчі товари – за потребами, формуємо списки – і будемо далі видавати», – говорить він.

Біля пошкодженого будинку з людьми також працюють психологи місії. Їх – троє, люди – звертаються самі, розповідає психологиня Жанна Ведмєдєва.

«Стабілізуємо стан людей. Надаємо первинну психологічну допомогу. По-перше, слухаємо, по-друге, показуємо стабілізаційні вправи. Також беремо і даємо контакти для подальшого спілкування», – зауважила вона.

У якому стані поранені люди та які масштаби руйнувань?

Через ракетний удар по центру Дніпра 28 липня травмовані дев’ятеро людей, травми – нетяжкі, стан стабільний, повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергій Корінний.

Серед травмованих – двоє підлітків: 14 і 17 років. Усі люди лікуються вдома. Всі постраждалі – це випадкові перехожі, сказав Корінний: хтось проходив по вулиці, хтось ішов до автівки.

За даними представника ДСНС, у результаті ракетного удару повністю зруйновано близько півтора десятка квартир.

60% квартир секції житлового комплексу, куди вдарила ракета, так чи інакше пошкоджено.

«З того, що ми бачили на місці, руйнацій саме несучих конструкцій не спостерігалося», – сказав Сергій Корінний.

З понеділка працюватиме спецкомісія, яка встановлюватиме обсяги руйнувань, повідомив міський голова Борис Філатов. Люди отримають компенсації за зруйноване житло, але лише ті, хто проживав чи збирався проживати в будинку.

Тим, хто купував у ньому по кілька квартир для перепродажу чи здання в оренду, зазначив він, відмовлятимуть.