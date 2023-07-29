Представники ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки наслідків ударів РФ – Кіпер

Представники організації ЮНЕСКО прибули до Одеси, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 29 липня.

«Сьогодні зустрілися з представниками організації. Вони прибули в Одесу з місією для проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним об’єктам, завданої ракетними ударами, які здійснила Росія з 19 по 23 липня», – заявив очільник області.

За словами Кіпера, делегація працюватиме в Одесі чотири дні, протягом яких буде фіксувати наслідки російських атак. Він нагадує, що загалом внаслідок останніх російських ударів у місті постраждали 28 пам’яток архітектури.

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Російські війська посилили атаки на Одесу після виходу з Чорноморської зернової ініціативи. Зокрема, вночі проти 23 липня, коли РФ вчергове атакувала Одеську область, ракетний удар зруйнував Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, а також пошкодив будівлі в історичному центрі міста. За інформацією влади, тоді в Одесі було пошкоджено майже 50 будинків, більшість – пам’ятки архітектури.

ЮНЕСКО того ж дня назвала російську атаку на Одесу «зухвалою». Керівниця установи Одрі Азуле зазначила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ». Згодом Міноборони РФ опублікувало також окрему заяву щодо удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору, заявивши, що це робота української ППО.