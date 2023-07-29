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Представники ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки наслідків ударів РФ – Кіпер

Керівниця ЮНЕСКО раніше назвала ракетну атаку Росії 23 липня «ескалацією насильства проти культурної спадщини України»

Представники організації ЮНЕСКО прибули до Одеси, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 29 липня.

«Сьогодні зустрілися з представниками організації. Вони прибули в Одесу з місією для проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним об’єктам, завданої ракетними ударами, які здійснила Росія з 19 по 23 липня», – заявив очільник області.

За словами Кіпера, делегація працюватиме в Одесі чотири дні, протягом яких буде фіксувати наслідки російських атак. Він нагадує, що загалом внаслідок останніх російських ударів у місті постраждали 28 пам’яток архітектури.

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Російські війська посилили атаки на Одесу після виходу з Чорноморської зернової ініціативи. Зокрема, вночі проти 23 липня, коли РФ вчергове атакувала Одеську область, ракетний удар зруйнував Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, а також пошкодив будівлі в історичному центрі міста. За інформацією влади, тоді в Одесі було пошкоджено майже 50 будинків, більшість – пам’ятки архітектури.

ЮНЕСКО того ж дня назвала російську атаку на Одесу «зухвалою». Керівниця установи Одрі Азуле зазначила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ». Згодом Міноборони РФ опублікувало також окрему заяву щодо удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору, заявивши, що це робота української ППО.

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