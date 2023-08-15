«Атака на найбільш густонаселені міста»: у Донецькій ОВА повідомили про зростання жертв удару РФ в області

Три людини загинули, ще три – були поранені на Донеччині під час російських обстрілів у ніч на 15 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Серед ночі росіяни завдали ударів по півночі області – це цілеспрямована атака на найбільш густонаселені міста на вільній частині області. За попередньою інформацією, застосували ракети С-300», – повідомив він.

За словами Кириленка, у Краматорську війська РФ поцілили по підприємству: відомо про двох загиблих і одного пораненого. У Слов’янську пошкоджений промисловий об’єкт.

«На Волноваському напрямку одна людина загинула у Пречистівці, під вогнем – Богоявленка, Новоукраїнка і Вугледар. На Донецькому напрямку зранку ворог двічі обстріляв Авдіївку з Градів. В Очеретинській громаді під обстрілами – Соловйове, у Мар’їнській — Красногорівка. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді поранено одну людину, пошкоджено п’ять будинків й інфраструктурний об’єкт. У Соледарській громаді обстріляні Васюківка і Роздолівка. У Костянтинівській громаді під вогнем Предтечине», – написав голова ОВА у телеграмі.

На Лисичанському напрямку, за словами Кириленка, поранена одна людина в Ямполі Лиманської громади; у Торському зруйнований будинок, у Званівській громаді пошкоджені шість будинків у Званівці й один – у Переїзному.

Минулої доби, як повідомив голова ОВА, в Донецькій області від обстрілів Росії загинула одна людина, четверо – були поранені.

В Офісі генпрокурора раніше повідомляли про одного загиблого у Краматорську.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.