«Думали, що це вже останній наш день»: львів'яни про російський ракетний обстріл

ЛЬВІВ – Низка вибухів у Львові пролунала на світанку, близько 5-ї години. Внаслідок нічної ракетної атаки у Львівській області постраждали 19 людей, серед них десятирічна дитина. Їхньому життю нічого не загрожує. У Львові по медичну допомогу звернулися четверо людей, але відмовилися від госпіталізації. 15 серпня на світанку Росія завдала ракетного удару по Львову та Львівській області. ППО збила одну ракету, шість – влучили.

Загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Львівщини та самого Львова, на щастя, немає. Майже два десятки людей отримали різані рани від скла, що розлетілося на друзки від вибухів, а також забої від падіння. Більшість із постраждалих відмовилася від шпиталізації.

У одному житловому районі Львова російська ракета влучила у подвір’я дитячого садочка. Утворилась вирва діаметром 20-ть і глибиною 9 метрів. Будинки довкола були ушкоджені.

Один із тих будинків належить Анні та Андрію Прокопціям. Свій приватний будинок вони будували і ремонтували протягом 25 років.

Це геноцид просто

«Ми ніколи нікуди не дозволяли собі поїхати. Вкладали все життя у дім, все життя будуємо для дітей, і все пішло… Це геноцид просто. На щастя, ми залишились всі живі. Нас у домі було загалом 6. Ми завжди спускаємося під час тривоги у підвал», – каже Анна Прокопець.

Лавка з подвір’я дитячого садочка перелетіла через весь будинок

«Я був у кімнаті у час удару. Все знищено: дах, стелі, вікна, двері. Лавка з подвір’я дитячого садочка перелетіла через весь будинок. Така була ударна хвиля. Спершу був перший удар, двері засипало тоді. Я побачив, що собака побігла. Кликав її, вона перебігла і чую, як рідні мені кричать. Я відійшов, і сюди, в садочок, прилетіло. Тут діти кожен день бавляться», – розповідає Андрій Прокопець.

Один із під’їздів багатоповерхового будинку загорівся. Чотири помешкання повністю вигоріли. Люди залишилися без даху над головою, без речей. Світлана проживає на третьому поверсі цього будинку.

Серіал в одну мить: «Стати безхатьком за день»

«Коли спочатку ракета влучила неподалік, вікна були відкриті і діти почули вибух, ми сирени не чули. Швидко зібрались і вийшли з квартири і побачили вогонь. Нас врятували дві стіни, де ми заховалися. Квартира горіла, а що не згоріло, то залили.

Серіал в одну мить: «Стати безхатьком за день». Але ми всі живі. Всі мої сусіди вибігли. Коли я почула другий удар, то побачила, що немає чоловіка і повернулась за ним. А його вже витягли з квартири сусіди. Все з ним добре», –каже Світлана.

Родина Миколи Цимбалюка проживає у приватному будинку, що поруч подвір’я дитячого садочка «Казка».

«Були вдома, ховались у кімнаті, де бетонне перекриття. В хаті були двоє моїх дітей, дружина і я. Перший вибух, почули як ракета летить, сильний вибух, вікна, лобові скла у машинах, стеля, весь дах», – говорить Микола Цимбалюк.

Думали, що це вже останній наш день

«Почули перший вибух, одразу пішли в коридор. Було дуже страшно. Тато відкрив двері, хотів почути, що діється, а там чуємо, як свистить і зупиняється, тоді сильний звук. І все полетіло на нас у хаті, порох скрізь. Ми пішли в кімнату і молились. Думали, що це вже останній наш день», – розповідає донька Миколи Цимбалюка – Вікторія.

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові, за даними міської влади, пошкоджені близько 100 помешкань, загалом по області зазнали руйнувань майже 40 будинків, офісний центр, приватний медичний коледж, приміщення приватного бізнесу.

Важких постраждалих немає

«Пошкоджені будинки у двох селах. Це Оброшинська і Зимноводівська територіальні громади. Важких постраждалих, на щастя, немає. Потерпілі можуть розраховувати на підтримку держави для відбудови пошкоджених будинків в межах 200 тисяч гривень», –наголосив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Львівська міськрада ухвалила рішення про виділення 20 млн гривень на компенсацію мешканцям на ремонтні роботи. Також постраждалим виплатять вартість місячної оренди квартири, а це від 10 до 15 тисяч гривень. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Наслідки дуже серйозні, масштаби вражають

«Всі вигорілі квартири відремонтуємо, компенсуємо гроші за втрачені речі. Батьки можуть користуватись іншими садочками і туди відводити дітей. Наслідки дуже серйозні, масштаби вражають. Руйнації, які зазнав сьогодні Львів, Львівська область, це мільйони, мільярди. Це дуже страшно», – каже Андрій Садовий.

У ніч 6 липня у Львові російська ракета «Калібр» влучила у житловий будинок і загинули 10 людей.