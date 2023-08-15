Наєв: дві російські ДРГ намагались перетнути кордон на Чернігівщині

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що дві російські диверсійно-розвідувальні групи намагались перетнути кордон України в Чернігівській області.



За його словами, це сталося в межах Новгород-Сіверської територіальної громади.

«Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було завдано вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження»,– написав він у фейсбуці.



Зазнавши втрат пораненими та вбитими, російські диверсійно-розвідувальні групи відійшли. За попередніми даними, ці групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно, додав Наєв.

Днями повідомлялося про сутичку українських військових із російською ДРГ на Сумщині.

У липні командувач Об’єднаних сил ЗСУ повідомив, що північний кордон України посилять особовим складом і бойовою технікою. За його даними, протягом липня українські військові запобігли чотирьом спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.