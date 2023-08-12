Наєв заявив про сутичку українських військових із російською ДРГ на Сумщині

Українські військовослужбовці виявили російську диверсійно-розвідувальну групу в Сумській області, заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв 12 серпня.

Він уточнив, що це сталося під час рекогносцировки біля одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади. Це в Шосткинському районі, який межує з Росією.

«Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА», – заявляє Наєв.

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Командувач додав, що внаслідок стрілянини диверсанти забрали поранених і відійшли за кордон України.

За його словами, диверсанти прикривали відхід мінометами калібру 120 міліметрів.

У липні командувач Об’єднаних сил ЗСУ повідомив, що північний кордон України посилять особовим складом і бойовою технікою. За його даними, протягом липня українські військові запобігли чотирьом спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.