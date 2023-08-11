На Сумщині за добу зафіксували 51 вибух – ОВА про російські обстріли

На Сумщині російські військові протягом дня здійснили дев’ять обстрілів прикордоння, повідомила обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що внаслідок обстрілів, які велися, зокрема, з мінометів і артилерії, пошкоджені два житлові господарства. Про постраждалих в адміністрації не повідомляють.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У липні Сумська ОВА заявила про необхідність виселення цивільних із п’ятикілометрової зони біля кордону з Росією через посилення обстрілів.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв минулого місяця заявив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку, зокрема на Сумщині.