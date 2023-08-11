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На Сумщині за добу зафіксували 51 вибух – ОВА про російські обстріли

Наслідки обстрілу Білопільської громади Сумщини (архівне фото)

На Сумщині російські військові протягом дня здійснили дев’ять обстрілів прикордоння, повідомила обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що внаслідок обстрілів, які велися, зокрема, з мінометів і артилерії, пошкоджені два житлові господарства. Про постраждалих в адміністрації не повідомляють.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У липні Сумська ОВА заявила про необхідність виселення цивільних із п’ятикілометрової зони біля кордону з Росією через посилення обстрілів.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв минулого місяця заявив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку, зокрема на Сумщині.

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