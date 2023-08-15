«Ракети постійно змінюють маршрут» – Ігнат розповів подробиці чергового удару РФ по Україні

Ракетний удар, який Росія завдала по Україні вдосвіта 15 серпня, не був наймасовішим, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, особливість цього удару в тому, що ракети знову змінювали напрямок руху, щоб обійти українську протиповітряну оборону. Всього сили ППО збили 16 крилатих ракет.

«Чимало ракет знищено по маршруту слідування. Загалом 16 ракет знищено із 24, які ми, власне могли знищити. Тому що були ще ракети Х-22. По Донеччині прилетіло чотири таких ракети із літаків Ту-22. Ну, 3-сотки і 4-сотки (С-300, С-400 – ред.), знаємо, що, зокрема, прифронтові регіони страждають від цього озброєння», – сказав Юрій Ігнат.

І, попри те, що чимало ракет російських військових були спрямовані на західні області України, Юрій Ігнат заперечив поширену в соцмережах версію, що це – наймасовіша атака на цю частину України.

«Я не знаю, звідки пішло це «найбільша атака». Можливо, хтось десь із телеграм-каналів це написав. Бачили ми і більші атаки. Різні регіони. І західні регіони, і центр, південь, північ. Та усі. 28 ракет – це не є та кількість, яка повинна нам казати, що це найбільша атака на захід нашої держави», – сказав речник командування Повітряних сил.

Водночас цього разу ракети знову змінювали напрямок руху. За словами Юрія Ігната, це тактика, яку російські сили використовують, щоб максимально досягти своїх цілей і завдати удару.

«Вони планують і зараз удари, програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну, і ракети постійно змінюють маршрут. Якщо в нас телеграм-канал…видно напрямок руху, там, на Київщину. Поки черговий пише буквально три слова повідомлення: «рухається в сторону Києва», ракета вже змінює напрямок, рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок, і знову», – розповів Юрій Ігнат.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.