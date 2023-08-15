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В Олешках щодня є загиблі й поранені – мер

Місто Олешки на лівому березі Херсонщини, затоплене внаслідок знищення Каховської ГЕС, 10 червня 2023 року

Жителі окупованих Олешок на лівобережній Херсонщині після потопу через руйнацію Каховської ГЕС тепер потерпають від щоденних обстрілів, люди намагаються залишити місто, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» міський голова Євген Рищук.

«Частина міста, яка розташована ближче до річки, вона ще затоплена. Рівень води не дуже високий, але затоплення є. Але на сьогодні вже люди потерпають не від затоплення, а від того, що йдуть активні бойові дії. Місто, село, яке розташоване біля річки, на лінії розмежування, вони кожного дня обстрілюються, кожного дня є руйнування, кожного дня є загиблі, поранені. Дуже гаряче зараз в Олешківській громаді», – зазначив він.

Людей у місті залишилося дуже мало, каже Рищук. За його словами, повиїжджали навіть ті, хто не планував.

«Приватний сектор – дуже багато будинків просто впали, вони були з глини, глина розмокла, вода відійшла, будинки попадали. Ті будинки, що не попадали, в них жити неможливо, тому що якщо вода стояла до самої стелі, то коли вода відійшла, разом з нею відійшло все. Все, що було в будинку, – непридатне для застосування. Люди залишилися голі-босі. Це люди більш похилого віку, які не хотіли виїжджати, і то я бачу, що немало людей таких теж виїхало», – зауважив міський голова.

За його даними, в окупованому місті залишається ще декілька тисяч людей.

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