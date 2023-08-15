Череватий: на Бахмутському напрямку втрати змушують російські сили постійно проводити ротацію

На Бахмутському напрямку щоденні втрати в особовому складі й техніці змушують російські сили постійно ротувати підрозділи, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.



«Наші дії на Бахмутському напрямку змусили їх потужно вибудовувати оборону і в деяких випадках контратакувати. Щоденні втрати – десятки або сотні, якщо з пораненими – змушують ротувати підрозділи, злагоджувати їх. А знищена або пошкоджена техніка постійно потребує відновлення або заміни. Ці дві причини змушують їх проводити ротації військ і посилювати свої позиції», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Череватий повідомив про два боєзіткення на Бахмутському та на Лимано-Куп’янському напрямках.

«На сході (вночі) відбувалося інтенсивне використання всіх видів ураження. Проте саме бойових зіткнень на Бахмутському та на Лимано-Куп’янському напрямках відбулося по одному. Дуже активно на Бахмутському напрямку – 635 разів ворог обстрілював наші позиції, здійснив два авіанальоти. У ході вогню у відповідь ми дали потужну відсіч», – додав він.

Вранці 15 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони наступають на південь від Бахмуту. За даними штабу, російські війська завдали авіаударів біля Васюківки та Кліщіївки. DeepState уточнює: відбиті атаки противника при спробі повернути втрачені позиції у Кліщіївки та Андріївки.