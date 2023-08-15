В Україні оголосили повітряну тривогу, в ЗСУ повідомили про зліт російських МіГ-31

У всіх областях України близько 15:30 оголосили повітряну тривогу. Влада закликає пройти в укриття.

У Повітряних силах Збройних сил України кажуть про зліт із аеродрому Саваслейка російських МіГ-31, здатних нести ракети «Кинджал».

ОНОВЛЕНО. Приблизно через годину Повітряні сили оголосили про відбій тривоги. Про обстріли за цей час не повідомляли.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули. У Дніпрі – двоє поранених. Місто Сміла на Черкащині залишилося частково без водопостачання через обстріли, а в одному з сіл біля Запоріжжя ракета влучила в стадіон гімназії, пошкодила її будівлю, дитячий садок та житлові будинки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.