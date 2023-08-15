ОП: Росія обстріляла Україну ракетами, виготовленими цього року, в них – іноземні мікросхеми

Російська армія під час удару по Україні вдосвіта 15 серпня використовувала ракети, виготовлені у 2023 році, заявили в Офісі президента.

За словами голови ОП Андрія Єрмака, ці ракети виготовили у квітні, і вони містять іноземні мікросхеми.

«Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем», – написав Єрмак у телеграмі.

Він додав, що вже було запроваджене обмеження, але санкції «потрібно посилювати», щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети.

«Група Макфола-Єрмака (міжнародна робоча група з питань санкцій щодо Росії – ред.) надає відповідні пропозиції», – додав голова ОП.

Влада України і журналісти в своїх розслідуваннях неодноразово заявляли, що Росія продовжує використовувати іноземні компоненти у російській зброї й техніці, попри запроваджені санкції.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, зокрема 20 Х-101/Х-555, сили ППО збили 16 ракет.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.