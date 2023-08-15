Число постраждалих через удар Росії на Львівщині зросло – ОВА

На Львівщині до 19 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок ракетного удару Росії 15 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи. Найважливіше – усі живі. Людям надають необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Раніше влада повідомляла про 15 постраждалих у Львівській області. За даними ОВА, через удар пошкоджені близько 40 будинків.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули. У Дніпрі – двоє поранених. Місто Сміла на Черкащині залишилося частково без водопостачання через обстріли, а в одному з сіл біля Запоріжжя ракета влучила в стадіон гімназії, пошкодила її будівлю, дитячий садок та житлові будинки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.