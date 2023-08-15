Ракетний удар РФ по Львівщині: влада повідомила про 15 постраждалих

На Львівщині внаслідок російського ракетного удару 15 серпня постраждали 15 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Росіяни крилатими ракетами атакували нашу область у період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще шість – влучили. Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій – 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П’ятьох людей госпіталізували», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, через удар пошкоджені близько 40 будинків.

«Львів: зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській і Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі «Монада» вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка», – повідомив Козицький.

В області, за його словами, пошкоджені 15 житлових будинків у приватному секторі в Ставчанах Львівського району, з них шість – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.

«У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені чотири житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема. Станом на зараз триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару», – додав голова ОВА.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули. У Дніпрі – двоє поранених. Місто Сміла на Черкащині – частково без водопостачання через обстріли, а в одному з сіл біля Запоріжжя ракета влучила в стадіон гімназії, пошкодила її будівлю, дитячий садок та житлові будинки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.