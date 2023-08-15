В ООН підтвердили загибель в Україні 9444 цивільних через агресію Росії

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 13 серпня 2023-го.

За даними ООН, серед загиблих – 545 дітей, серед поранених – 1156. (Ці дані відрізняються від наведених Офісом генпрокурора України, де кажуть про 502 загиблих і 1098 поранених дітей).

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними ООН, від початку серпня їм вдалося підтвердити загибель 48 цивільних людей (зокрема двох дітей) і поранення 210 (серед них – 9 дітей).

В Офісі генпрокурора на початку серпня повідомляли, що мають підтвердження про загибель через війну 10 749 цивільних і поранення 15 599. Там додали, що ці цифри – «просто вершина айсберга: коли деокупуємо наші території, то цифри зростуть в рази, а можливо, в десятки разів».

У середині липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів і звичаїв війни.