ОГП має підтвердження про загибель через війну 10 749 цивільних – Бєлоусов

Офіс генерального прокурора України має підтверджені дані про 10 749 загиблих цивільних і 15 599 поранених від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» голова Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов.

З цієї кількості, за його словами, 499 загиблих – це діти, 1090 дітей поранені.

«Розуміємо, що ці цифри – просто вершина айсберга. Коли деокупуємо наші території, то цифри зростуть в рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, що в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих», – сказав Бєлоусов.

«Будемо шукати. Завжди буде ризик безвісти зниклих людей. Росіяни ж могли перепоховати, вивезти, а тіла ми не знайдемо. На жаль, такі випадки можуть бути. Але завдяки нашим партнерам система ідентифікації покращилася в рази. Кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК – це зараз неспівставне з тим, що ми мали раніше», – додав він.

Водночас Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 369 і поранення 16 646 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 30 липня 2023-го.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

У середині липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів і звичаїв війни.