Україні потрібно «значно більше систем ППО, ніж є» – Зеленський

Українська влада продовжує працювати над збільшенням кількості систем протиповітряної оборони, заявив президент Володимир Зеленський увечері 9 серпня.

Він привітав повідомлення про те, що Німеччина надає Україні ще дві системи Patriot:

«Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості – це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам».

Водночас Зеленський вказав на те, що систем ППО Україні досі бракує.

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«На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це «значно більше» на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад», – заявив він.

Президент також висловив впевненість, що ЗСУ зрештою отримають і винищувачі F-16.

Раніше німецький уряд повідомив про надсилання в Україну нової партії зброї, у тому числі двох пускових установок системи протиповітряної оборони Patriot.

Засоби ППО залишаються пріоритетом переговорів України із західними партнерами про військову допомогу.