Латвія приєдналася до декларації G7 на підтримку України

Латвія стала ще однією країною, яка доєдналася до декларації країн «Групи семи» (G7) про підтримку України, повідомив прем’єр-міністр країни Кріш’яніс Каріньш.

«Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно», – написав він у твітері.

Спільну декларацію про підтримку України країни «Групи семи» підписали в липні. Згодом до неї висловили бажання приєднатися ще десять країн.

Тоді країни «Групи семи» (G7) оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо формалізації підтримки Києва.

Декларація про підтримку України, підписана ними, передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.

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