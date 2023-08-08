Зеленський поспілкувався з прем’єром Нідерландів: говорили про зустріч у Джидді, війну та зміцнення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Сьогодні (8 серпня – ред.) я знову говорив із президентом Зеленським і привітав його з успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де були представлені Нідерланди. Важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн», – наголосив Рютте за підсумками розмови у твітері.

За його словами, двоє лідерів також обговорили події на фронті та «невпинні, довільні та жорстокі атаки на українські цивільні об’єкти та запаси продовольства».

«Я наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, і, зокрема, зараз ми вивчаємо, що ще ми можемо зробити для зміцнення української протиповітряної оборони. Одним із способів нашої допомоги є співпраця з нашими партнерами у підготовці українських пілотів для польотів на винищувачах F-16», – написав він.

8 липня президент України Володимир Зеленський також повідомляв про телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, в якій він, зокрема, «висловив підтримку в непростий політичний момент».

Раніше стало відомо, що уряд Нідерландів йде у відставку через розбіжності всередині коаліції щодо питання мігрантів. Як очікується, у країні відбудуться парламентські вибори.