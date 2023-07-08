Уряд Нідерландів йде у відставку після розпаду владної коаліції, причиною чого стала нездатність досягти угоди щодо обмеження імміграції. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте відвідує короля, щоб подати заяву про відставку.

Консервативна партія Рютте «Народна партія за свободу й демократію» прагнула посилити умови для надання притулку в країні. За жорсткіші заходи виступала і партія християнських демократів. Дві інші учасниці правлячої коаліції – «Демократи 66» і «Християнський союз» – із посиленням імміграційної політики не погоджувалися.

«На жаль, ми змушені констатувати, що розбіжності стали непереборними», – сказав Рютте, заявивши, що негайно подасть королеві прохання про відставку всього кабінету міністрів.

Нинішній уряд виконуватиме обов’язки до призначення нового. Парламентські вибори орієнтовно відбудуться у листопаді 2023 року. Очікується, що Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів від 2010 року, знову очолить свою партію на виборах.