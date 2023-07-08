«Висловив підтримку в непростий політичний момент» – Зеленський про розмову з Рютте

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, в якій він, зокрема, «висловив підтримку в непростий політичний момент».

«Телефонна розмова з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте із Туреччини. Висловив підтримку в непростий політичний момент. Обговорили оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО», – написав Зеленський у телеграмі 8 липня.

Він подякував Нідерландам за «незмінність принципової позиції» щодо російського вторгнення, а також за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом.

Раніше сьогодні стало відомо, що уряд Нідерландів йде у відставку через розбіжності всередині коаліції щодо питання мігрантів. Як очікується, у країні відбудуться парламентські вибори.

Президент Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини після візитів до трьох інших країн: Словаччини, Чехії і Болгарії. У Стамбулі Зеленський провів зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм, з яким обговорив реалізацію формули миру і повернення українських дітей, депортованих до Росії.

Крім того, Зеленський повідомив про проведену в Туреччині телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, з яким вони «скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО».