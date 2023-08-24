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Ракети до Patriot, вантажівки, дрони та інше – Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Пуск ракети Patriot, фото ілюстративне

Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого передано ракети до ЗРК Patriot, але їхню кількість не вказано. Як інформує 24 серпня офіційний сайт німецького уряду, до списку також увійшли:

  • 10 систем виявлення дронів;
  • 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 16 вантажівок Zetros (це розробка Mercedes-Benz для умов екстремального бездоріжжя);
  • 510 000 набоїв до вогнепальної зброї.

У розділі «Що готується до передачі/передається» вказано ще 90 систем виявлення дронів, 42 вантажівки Zetros, 31 мільйон набоїв до вогнепальної зброї.

У липні Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5, а минулого тижня – ще дві пускові системи IRIS-T та інше обладнання.

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