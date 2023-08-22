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Партнери України обговорюють запит Києва на обладнання для розмінування – МЗС Німеччини

На початку серпня українські війська на Таврійському напрямку вийшли на першу лінію російської оборони. У ЗСУ вказали на щільне мінування та інженерні загородження в цьому районі.

Київ чітко дав зрозуміти, що потрібне обладнання для розмінування мін, встановлених російськими військовими на південному сході України, зараз обговорюється цей запит України, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Зараз ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит, не німці, а разом з іншими партнерами», – сказала на пресконференції в Берліні Бербок, яку цитує агенція Reuters.

На початку серпня у ЗСУ повідомили, що українські війська на Таврійському напрямку вийшли на першу лінію оборони російської армії. У ЗСУ вказали на щільне мінування та інженерні загородження в цьому районі, а також на велику кількість російських військ.

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Українські військові неодноразово вказували, що швидкому просуванню заважає щільне замінування російськими окупантами територій.

Водночас останні пакети допомоги від партнерів України включають обладнання для розмінування. Про його кількість, як правило, не повідомляють.

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