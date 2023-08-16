США пропонують Ірану не постачати РФ дрони в обмін на помʼякшення санкцій – FT

США пропонують Іранові відмовитися від постачання до Росії безпілотників та запчастин до них в обмін на помʼякшення санкцій, повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, представники США порушували це питання під час непрямих переговорів у Катарі та Омані. Паралельно сторони вели переговори щодо обміну увʼязненими.

Згідно з матеріалом FT, Вашингтон пообіцяв не запроваджувати проти Ірану нові санкції, за винятком тих, що стосуються прав людини, а також менш ретельно стежити за дотриманням санкцій щодо іранської нафти.

Натомість Іран, окрім питання з дронами, має відмовитися від збагачення урану понад 60%, поліпшити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії та взяти на себе зобовʼязання не нападати на американців. Іранський чиновник, який спілкувався з виданням, заявив, що Тегеран сподівається, що Вашингтон зможе переконати європейські країни також послабити санкційний тиск на країну.

На початку серпня США та Іран досягли угоди про обмін полоненими за формулою «пʼять на пʼять». Крім того, Тегеран за цією угодою отримає доступ до шести мільярдів доларів, заморожених на рахунках південнокорейських банків через санкції США.

Американська влада запровадила санкції щодо іранських енергоносіїв після виходу США з ядерної угоди в 2018 році. Угода про ядерну програму Ірану була укладена трьома роками раніше. З одного боку, угоду підписав Іран, з іншого — США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина. Документ, зокрема, говорив, до якого граничного рівня Іран може збагачувати уран і які запаси збагаченого урану може зберігати. Параметри визначені таким чином, щоб Іран міг розвивати ядерну енергетику, але не міг створити ядерну зброю. З Ірану в обмін на зобовʼязання виконувати умови договору зняли санкції.

Російські військові активно використовують у війні з Україною дрони іранського виробництва «Шахед». Віднедавна Росія стала сама виробляти ці безпілотники, але поки що з іранських складників.