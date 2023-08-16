Розвідка Британії: Росія використовує власні дрони на основі Shahed, але поки залежна від поставок з Ірану

Росія майже напевно почала використовувати вітчизняні ударні безпілотні літальні апарати на основі іранських Shahed, проте ще досі залежна від поставок з Ірану, повідомила вранці 16 серпня розвідка Великої Британії.

«Російські сили імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року… Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення ударними безпілотниками в найближчі місяці. Тим не менш, поки що Росія залишається залежною від комплектуючих і цілої зброї з Ірану, яка в основному доставляється через Каспійське море», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міноборони Британії.

У розвідці зауважили, що місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання ударних БПЛА.

«Ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела ефективність у нейтралізації більшості дронів», – додали у відомстві.

Вранці 16 серпня Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення вночі 13 російських безпілотників Shahed-136/131, які атакували портову інфраструктуру Одещини.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».

14 серпня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Росія збільшує темпи виробництва безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Іран має намір побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року.

Минулого місяця аналітики з розвідувального управління Міноборони США заявили, що цей завод забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які «значно більші», ніж ті, які вона могла закупити в Ірану.

Коли об’єкт буде завершений, нові дрони можуть мати значний вплив на війну, попередили аналітики.