«Вивозили жорстко, дорогою били, є загиблі»: доля депортованих до Росії українських вʼязнів

Скільки українських в'язнів вивезли до Росії під час окупації територій Миколаївської і Херсонської областей? Де вони перебувають і чи можуть повернутися до України після закінчення терміну відбування покарання? Що пропонують українським в'язням у російських тюрмах, і чи співпрацюють вони з окупантами? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Під час окупації частини Миколаївської та Херсонської областей до Росії депортували понад 1700 в'язнів. Про місцеперебування більшості з них станом на 4 липня нічого не відомо, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому начальнику «Північної виправної колонії № 90» за фактами депортації та примусового переміщення в'язнів. Всі вони за вироками судів були засуджені та утримувалися в установах відбування покарань Херсонської області. Колишньому керівнику інкриміновано порушення законів та звичаїв війни.

У червні цього року працівники ДБР завершили розслідування щодо кінолога херсонського СІЗО, який утримував в камерах затриманих російськими військовими місцевих жителів. Його судитимуть за колабораціонізм та державну зраду.

В січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування за фактом державної зради колишнього керівника Херсонського слідчого ізолятора та його заступника.

«Вивозив московський конвой»

Голова російського Фонду «Русь Сидящая», який базується у Берліні, Ольга Романова розповіла «Новинам Приазов’я», що, за даними її організації, з окупованих територій Миколаївської й Херсонської областей у листопаді минулого року вивезли 2,5 тисячі в’язнів. Деяких відпустили, але решту забрали до Росії.

Сиділи вони в окремих бараках, їм було заборонено спілкування з російськими в'язнями

«Їх вивезли зовсім з незрозумілою метою, вивозив їх московський конвой, дуже жорстко, дорогою дуже сильно били, були втрати, були вбиті та загиблі. Привезли їх у колонії, розподілили по півдню Росії, десь у десяток колоній. Вони (українські вʼязні) відразу вийшли на зв'язок, хоча це було дуже складно, допомагали російські в'язні з ними зв'язатися. Вони були у Волгоградській області, Краснодарському та Ставропольському краї. Ось так їх було розселено по зонах. Сиділи вони в окремих бараках», – розповіла Романова.

«Воювати не погодились»

Українським в’язням пропонували російське громадянство і воювати на боці Росії, але ніхто не зголосився, каже правозахисниця.

«Ми дуже довго не розуміли, навіщо все це відбувається, з якою метою? І думали, що мова йтиме про вербування до ПВК «Вагнер». Так, їм пропонували російське громадянство, але «Вагнер» не бентежила відсутність російського громадянства, вони брали і громадян Білорусі, і Молдови, і країн Кавказу та Центральної Азії. Тому тут не було жодних ілюзій, що вони можуть їх брати. Але ні, наскільки я знаю, жоден (український вʼязень) не пішов», – повідомила Романова.

Втім, українських в'язнів продовжують схиляти до участі у бойових діях на боці Росії, зазначила правозахисниця.

«Вони ще примудряються надсилати нам дані про те, що відбувається в них у колоніях. Ось учора я отримала від них повідомлення: «Доброго дня, з ВК-2 Керчі поїхали 25 людей, вербування Міноборони РФ, з ВК-14 у Краснодарі теж поїхав етап, уточнюємо, скільки. Це ось пишуть херсонські ув'язнені. Нам зазвичай повідомляють російські в'язні, звідки що поїхало, а тепер ще повідомляють і херсонські», – розповіла Романова.

«У Криму почався жах»

Правозахисниця також зазначила, що у колоніях в окупованому Криму до українських в'язнів зазвичай ставляться набагато гірше, ніж у російських місцях несвободи.

Його били нещадно. Він щодня заходив у їдальню ВК-2 під Керчю і вітав усіх словами: «Слава Україні!» «Коли їх перевели до Криму, почався жах. Там і б'ють, і знущаються, практично неможливо доправити посилку. Але потроху вони (вʼязні – ред.) звільняються, і повертаються назад. Я дуже-дуже-дуже рада звільненню одного з ув'язнених, на ім'я Михайло, є його чудове звернення під час зустрічі в Україні. Михайло героїчний хлопець. Його били нещадно. Він щодня заходив у їдальню ВК-2 під Керчю і вітав усіх словами: «Слава Україні!», а у їдальні йому відповідали хором: «Героям слава!» – розповіла Романова. В'язням, у яких закінчився термін відбування покарання, складно виїхати з Росії, каже вона. Українська сторона про це знає і веде перемовини. Також допомагають у цьому питанні адвокати й правозахисники

«Встановлено місця перебування лише 43 вʼязнів»

За даними українського слідства, підозрюваний колишній керівник колонії №90 на Херсонщині з перших днів окупації перейшов на бік Росії. Згодом він обійняв посаду так званого «начальника Управління служби виконання покарань» окупованої частини Херсонської області. У підпорядкуванні цього незаконно створеного «органу» були всі захоплені установи виконання покарань регіону. На цій посаді підозрюваний керував процесами незаконного переміщення осіб, які утримувалися в місцях несвободи, зазначають слідчі.

В Офісі генпрокурора Україи зазначили, що впродовж жовтня–листопада 2022 року за наказом підозрюваного з установ виконання покарань Херсонської області та Снігурівської колонії Миколаївської області вʼязнів депортували на спецавтівках до аналогічних установ, розташованих у Росії та на окупованих територіях України. Наразі встановлено місця перебування лише 43 вивезених в'язнів.

У відомстві також зазначили, що наприкінці минулого року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього ж екскерівника колонії за фактом державної зради. Пізніше, 7 серпня, у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що також скерували до суду обвинувальний акт за фактами депортації та примусового переміщення понад 1700 осіб. З публікацій у ЗМІ відомо, що йдеться про Євгена Соболєва, який на момент окупації очолював «Північну виправну колонію №90».

У прокуратурі додали, що, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Будь-яка публічна реакція або коментарі самого Соболєва відсутні.

«Надав окупантам безперешкодний доступ»

Головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська у коментарі «Новинам Приазов'я» розповіла, як саме співпрацював з російськими військовими колишній начальник «Північної виправної колонії №90».

Залучав засуджених, які там перебували, до проведення ремонтних робіт ворожої техніки

«Він розпорядився надати без перешкоди доступ на територію очолюваної пенітенціарної державної установи військовослужбовцям ЗС РФ, де забезпечував їм місця відпочинку, отримання медичної допомоги. А також, сприяючи окупаційним військам, він залучав засуджених, які там перебували, до проведення ремонтних робіт ворожої техніки. Крім того, використовуючи свої службові зв’язки, він схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з представниками країни-агресора», – повідомила вона.



Співробітниця прокуратура зазначила, що коли окупаційна влада почала формувати систему каральних органів на тимчасово окупованій території Херсонщини, обвинувачений отримав посаду начальника у незаконно створеному окупаційною владою органі «Управління служби виконання покарань» по області.

«Загрожує довічний термін»

Правоохоронці також встановили, що обвинувачений керував процесом вивезення в'язнів. Відомо, що їх було понад 1700 осіб, але точну кількість встановити зараз неможливо, каже Весіловська.

За її словами, тривають заходи щодо безпосереднього встановлення місця перебування обвинуваченого і притягнення його до відповідальності. Наразі він перебуває у розшуку. «Покарання йому за вчинені дії меншого, ніж позбавлення волі, не передбачено. А термін ув’язнення його може бути довічним за такі дії», – зауважила Анастасія Весіловська.

Представниця Херсонської обласної прокуратури додала, що також є обвинувальні акти щодо осіб, які працювали в колонії №90 і з приходом російських військових залишилися там працювати під керівництвом обвинуваченого начальника.

Загалом Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 23 колишніх працівників установ державної кримінальної виконавчої служби України, розташованих на території Херсонської області.

Розслідуються факти добровільного заняття громадянами України посад незаконних судових або правоохоронних органах

Йдеться про колишніх працівників пенітенціарних установ, які пішли на співпрацю з окупантами і влаштувалися на роботу до створених ними органів, розповідає Весіловська.

«Окрім того, розслідуються і факти добровільного заняття громадянами України посад в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на ТОТ. Так, у липні цього року, наприклад, за публічного обвинувачення прокурорів Херсонської області визнано винним у колабораціонізмі місцевого мешканця. Враховуючи співпрацю з правоохоронними органами судом призначено покарання – позбавлення волі на 8 років. Це був звичайний пересічний громадянин який працевлаштувався у псевдоправоохоронний орган, йому була інкримінована саме колабораційна діяльність. Він був так званим патрульним поліцейським», – повідомила вона.

Що відомо про колишнього начальника колонії?

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що йому відомо про колишнього начальника «Північної виправної колонії №90» Євгена Соболєва.

Рух опору зробив спробу ліквідувати цього колаборанта

«Одразу пішов на співпрацю з окупантами. Контролював абсолютно всіх увʼязнених всіх колоній, які були під час окупації Херсонської області, керував абсолютно всією пенітенціарною службою. Тоді, на початку окупації, рух опору зробив спробу ліквідувати цього колаборанта. Була прив'язана вибухівка до дерева, де він виїжджав, і вона спрацювала дистанційно. Він отримав травму ніг, наскільки я пам'ятаю, дуже сильну і перебував у лікарні довгий час в місті Херсоні», – нагадав депутат.



За його словами, коли російські військові відступали з правобережної Херсонщини, Соболєв також виїхав. Як повідомив Хлань, була інформація про те, що окупанти вивезли його на лікування до Криму. Де Соболєв перебуває зараз, невідомо.

Депутат припускає, що Соболєв міг допомогти окупантам залучати вʼязнів не тільки для ремонту їхньої техніки, але й для безпосередньої участі в бойових діях проти України.

Примусово нав'язував отримання російських паспортів

«Це лягає в парадигму того, що згодом в Росії всіх вʼязнів брали до лав армії Російської Федерації, чи то через «вагнерівську» приватну структуру військову (компанія «Вагнер»), чи напряму. Для того, щоб не оголошувати тоді мобілізацію у РФ, вони спочатку шукали якраз тих, хто був ув'язнений. І, відповідно, з першого дня він (Соболєв) займався тим, що примусово нав'язував отримання російських паспортів», – каже депутат.

Він не виключає, що російські спецслужби заздалегідь готували собі кадри, які вже перебували на тих чи інших посадах для того, щоб продовжити роботу під час окупації.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Підсудних врятували»

Голова Правління громадської організації «Захист в’язнів України» Олег Цвілий зазначив, що, за його інформацією, кількість вивезених в'язнів з правобережної частини Херсонської області сягає 2-х з половиною тисяч осіб. Це все приблизні дані, зазначив правозахисник.

«У Херсонській області були чотири діючі в'язниці, колонії, і одне СІЗО. Всього утримувалося до 3 тисяч в'язнів. Було більше, десь 500 тих, хто підсудні, і десь близько 2,5 тисячі засуджених. Підсудних не викрали, їх врятували українські військові, коли звільнили Херсон. А днів за 10 до звільнення всіх українських засуджених, і хворих, і здорових, і довічників вивезли через Крим в Росію», – розповів він «Новинам Приазовʼя».

Також російські окупаційні сили вивозили в'язнів з інших окупованих територій, каже Цвілий. За його даними, це колонії Донецької та Запорізької областей. Вʼязнів вивозили до Криму, у Волгоградську й Володимирську області, а також в Краснодарський край.

Чому складно повертати вʼязнів з депортації?

Правозахисник пояснив, чому українські в'язні зазвичай не мають документів, за якими вони могли б повернутися в Україну.

Більшість засуджених з виходом на свободу опиняються в такій ситуації, що документів у них немає

«Проблема в тому, що наше слідство, наші правоохоронні органи, коли затримують людину, не завжди віддають документи або рідним, або не докладають в особову справу. І більшість засуджених з виходом на свободу опиняються в такій ситуації, що документів у них немає. І це не через їхню провину, а через те, що слідчий або суддя не віддали розпорядження, щоб документи поклали в особову справу засуджених Окрім цього бували випадки, коли засуджений звільняється, знаючи, що у нього в особовій справі були документи, але по факту їх там немає. І на якому етапі вони зникли, також невідомо. Повертати людей зовсім без документів – це величезна проблема», – пояснив Цвілий.

Частину засуджених залишили і примушують будувати нову в'язницю, будинки для колаборантів

Він розповів, що його організації вдалося повернути з Росії до 25 осіб. Втім, якщо у людини закінчився термін відбування покарання, це не означає, що російські окупаційні сили її відпустять з колонії.

«Ті, у кого закінчився термін у Криму або Генічеську, Чонгарі, залишилися рабами, скажемо так. Їх там залишили. Частину засуджених залишили і примушують будувати там нову в'язницю, будинки для співробітників, колаборантів і нових росіян, яких прислали в Херсонську область. Така категорія засуджених також у неволі і потребує допомоги», – зауважив правозахисник.

Він вважає, що держава має більше докладати зусиль до повернення в'язнів і сигналізувати, що вона про них піклується, щоб РФ не використовувала цих людей проти України.

«Потрібно створювати законопроєкт, законодавчі ініціативи, амністії, інші проєкти. Нехай їм рахується термін день за три, наприклад, в окупації. Хоч якесь піклування держава має проявляти в цій ситуації», – каже Цвілий.

«Новини Приазовʼя» звернулися до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитом прокоментувати питання, що стосуються вивезених до Росії в'язнів. Але коментаря у відомстві не надали, пославшись на сильну зайнятість.