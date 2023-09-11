Мобілізація «негативно впливає» на економіку РФ – британська розвідка

Мобілізація сотень тисяч людей на війну з Україною «негативно впливає на економіку РФ», йдеться в новому звіті Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, до кінця 2023 року російські військові «мають намір набрати 420 тисяч контрактників». 3 вересня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що «на даний момент набрано 280 тисяч військовослужбовців», але ці цифри перевірити незалежно неможливо, кажуть у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, призов до армії в Росії «продовжує негативно впливати» на робочу силу в її промисловості. Інститут економічної політики Єгора Гайдара виявив, що нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року.

«На відміну від призову на військову службу в інших країнах, в ІТ-секторі Росія зробила кроки щодо збереження робочої сили. Це, ймовірно, наголошує на особливо гострій нестачі в секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-фахівців покинули Росію у 2022 році. Це відповідає 10% робочої сили ІТ-сектору», – зазначають британські розвідники.

Зокрема, 4 вересня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про збільшення віку звільнення від призову до армії для ІТ-фахівців із 27 до 30 років. У розвідці кажуть, «це показує, що мобілізація та заклик на військову службу в Росії посилили нестачу робочої сили у необоронному секторі».

«Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, прагнутиме уникнути подальших непопулярних мобілізацій», – підсумували у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка висловила сумнів, що на кількість новобранців у армії РФ вплинуть передбачені зарплати і пільги.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.

В українській розвідці кажуть, що мобілізація в Росії не припинялася, зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.