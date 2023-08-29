У британській розвідці сумніваються, що на кількість новобранців у армії РФ вплинуть передбачені зарплати і пільги

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки звертає увагу на те, що у Росії заплата військовим є значним заохочувальним фактором, зокрема для того, щоб воювати проти України. Однак, як каже британська сторона, це навряд чи вплине на значне поповнення військ РФ новобранцями.

«Після вторгнення військова служба у Збройних силах Росії стала дедалі прибутковішою. 4 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін зазначав, що лейтенант отримує 81,2 тисяч рублів на місяць. До жовтня 2022 року він казав, що навіть мобілізовані рядові отримуватимуть 195 тисяч карбованців на місяць. Багато молодших чинів, які служать в Україні, зараз отримують понад 200 тисяч рублів на місяць. Це більш ніж у 2,7 рази перевищує середню зарплату по Росії (72 851 рубль)», – йдеться в повідомленні.

Однак розвідка Британії каже: «Цілком ймовірно, що зарплата та додаткові пільги є сильним стимулом для осіб, особливо з бідних регіонів Росії. Однак Росія, як і раніше, навряд чи досягне поставленої мети з набору добровольців до лав».

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.

В українській розвідці кажуть, що мобілізація в Росії не припинялася, зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.