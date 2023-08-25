Буданов про мобілізацію в РФ: розглядають варіант призвати додатково 450 тисяч осіб

Мобілізація в Росії не припинялася, зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається «прихована мобілізація». Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч», – сказав він.

«Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде», – додав Буданов.

Повну версію інтерв’ю можна буде переглянути в суботу.

На початку серпня розвідка Британії повідомляла, що за останні два місяці Росія, ймовірно, почала формувати нові великі військові з’єднання, щоб посилити свої наземні сили у війні проти України. Британська сторона зауважувала: у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили проти НАТО.

«Без нової великої хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію», – заявляли у британському Міноборони з посиланням на дані розвідки.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.