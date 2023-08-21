Розвідка Британії повідомила про створення РФ нового військового формування

Росія розширює свої військові структури в умовах воєнного часу, зокрема, вірогідним є одне нове формування – 18-та загальновійськова армія, повідомила 21 серпня розвідка Великої Британії.

«Формування, ймовірно, буде об’єднанням і посиленням інших підрозділів, які нині діють у Херсонській області, в тому числі 22-го армійського корпусу, що зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму. 18-та загальновійськова армія, ймовірно, складатиметься здебільшого з мобілізованого персоналу і буде зосереджена на оборонних операціях на півдні України», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для ведення боїв на ключових напрямках.

«Існує реалістична можливість того, що це привело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних сил від Херсона на Оріхівський напрямок, де йдуть важкі бої», – йдеться в повідомленні.

На початку серпня розвідка Британії повідомляла, що за останні два місяці Росія, ймовірно, почала формувати нові великі військові з’єднання, щоб посилити свої наземні сили у війні проти України. Британська сторона зауважувала: у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили проти НАТО.

«Без нової великої хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію», – заявляли у британському Міноборони з посиланням на дані розвідки.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.