Загальні втрати сторін у війні в Україні сягають пів мільйона – NYT

Загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку повномасштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч. З посиланням на неназваних представників адміністрації США таку оцінку дає газета The New York Times.

Ідеться лише про втрати на полі бою, мирні жителі, загиблі та поранені внаслідок російського вторгнення, до цього числа не входять.

Втрати російської сторони в адміністрації США оцінюють як вищі – хоча вони і не в рази більші, ніж українські. Стверджується, що у війні загинули до 120 тисяч росіян і приблизно 170–180 поранені. Україна ж, як пише видання, могла втратити до 70 тисяч убитими та до 120 тисяч пораненими.

При цьому New York Times наголошує, що не йдеться про підтверджені дані, і визнає, що навіть різні американські відомства мають різні дані про втрати Росії та України у війні. Зокрема, в документах Пентагону, які втекли в мережу на початку цього року, російські втрати вбитими оцінювалися в 43 тисячі осіб, а українські – більш ніж у 17.

Обидві сторони конфлікту майже не дають інформації про втрати. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. При цьому обидві сторони стверджують, що великих втрат зазнає противник – Україна стверджує, що було вбито понад 250 тисяч російських військових (що більше, ніж початкова армія вторгнення в лютому 2022 року), а російські офіційні особи – що втрати України в літньому наступі у вісім разів більші, ніж російські (цьому немає жодних обʼєктивних підтверджень).

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена 30 тисяч загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища. Євген Пригожин, зокрема, стверджував, що лише в угрупованні «ПВК Вагнера» під час штурму Бахмута втрати склали 20 тисяч осіб.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.