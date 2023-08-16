Втрати армії Росії у війні проти України перевищили 255 тисяч – Генштаб

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 255 570 своїх військових, зокрема 650 – за останню добу, повідомив вранці 16 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.
Серед інших втрат Росії у Генштабі навели такі:
- танки ‒ 4324 (11 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 8380 (+10)
- артилерійські системи – 5152 (+24)
- РСЗВ – 714
- засоби ППО ‒ 485 (+3)
- літаки – 315
- гелікоптери – 314
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6)
- крилаті ракети ‒ 1404 (+17)
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 7614 (+30)
- спеціальна техніка ‒ 773 (+4).
Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.
Станом на 11 серпня журналісти видання «Медіазона» та російської служби Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів змогли встановити імена понад 30 тисяч російських військових, що загинули в Україні.
Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути щонайменше у два – два з половиною рази вищою.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ