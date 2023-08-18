Наступ ЗСУ: чому американські ЗМІ «вкидають» побоювання про провал?

Розвідка США вважає, що ЗСУ не зможуть виконати головне завдання літнього наступу на армію Росії – дійти до Мелітополя Запорізької області, щоб розірвати сухопутний коридор між РФ та окупованим Кримом. Про це 18 серпня повідомило видання The Washington Post з посиланням на анонімних співрозмовників, знайомих із «секретним прогнозом» американської розвідки.

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Джерела видання додали, що Сили оборони, які зараз борються біля Роботиного за 80 кілометрів від Мелітополя, не зможуть дійти кілька кілометрів до нього. При цьому офіс директора Національної розвідки США відмовився від коментарів.

Також американські журналісти зауважили зміну тактики настання ЗСУ – українське командування вирішило знизити втрати серед солдатів і техніки, всупереч очікуванням союзників.

«Шанси невеликі. Один із представників оборонного відомства сказав, що Україна може порушити історичні норми та продовжити наступ узимку, коли все, включаючи забезпечення солдатів теплом та запасами їжі та боєприпасів, стає набагато складніше», – зазначено в публікації.

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Мелітополь і Маріуполь називалися військовими аналітиками як можливі цілі наступу Сил оборони цього літа. Контроль над ними дозволив би Україні взяти під контроль артилерії окупований Крим та відрізати західне угруповання військ РФ від постачання із країни-агресора.

Головні питання випуску:

Навіщо американські ЗМІ «вкидають» побоювання розвідки США про провал наступу ЗСУ саме зараз?

Наскільки ЗСУ готові продовжувати наступ взимку?

І чому Вашингтон не вживає заходів, щоб допомогти Україні наступати зараз?