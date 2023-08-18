Російська армія втратила понад 400 військових за добу – дані Генштабу

Російські війська втратили близко 460 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 серпня.

За оцінками штабу, втрати російської армії сягнули 256 510 військових за час повномасштабного вторгнення до України.

Командування також оновило дані про втрати російської військової техніки:

4 332 танки (+3 за останню добу)

8 410 бойових броньованих машин (+12)

5 193 артилерійські системи (+24)

714 реактивних систем залпового вогню

486 засобів протиповітряної оборони

315 літаків

316 гелікоптерів (+2)

4 276 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)

1 406 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

7 658 автомобілів і автоцистерн (+17)

783 одиниць спеціальної техніки (+10)

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 11 серпня журналісти видання «Медіазона» та російської служби Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів змогли встановити імена понад 30 тисяч російських військових, що загинули в Україні.

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Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.