Багі є швидкісними транспортними засобами, але вони не мають броні. Тому на фронті їх використовують у ситуаціях, коли треба швидко дістатися певного місця, щоб відкрити вогонь по супротивнику, привезти боєприпаси, продукти і воду, чи забрати поранених. І так само швидко розвернутися і покинути обстрілювану зону. Джерело: Reuters
«Гаражна індустрія»: як виробляють українські багі Attack для ЗСУ
Фоторепортаж про роботу двох конструкторів-виробників, які власноруч проектують і виготовляють швидкісні багі для фронту