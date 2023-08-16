«Гаражна індустрія»: як виробляють українські багі Attack для ЗСУ

7 Дмитро готує одну з автівок до випробувань.



«Навіть якщо (запчастина) зношена трохи, ми все одно заміняємо її на іншу, – сказав Дмитро агенції Reuters. – Чому? Тому що багі вирушає для виконання місії. Він повинен працювати, він ніколи не повинен зупинятися в русі і підвести (екіпаж). Це єдиний правильний спосіб виробляти та ремонтувати багі. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Дуже!», – сказав він