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«Гаражна індустрія»: як виробляють українські багі Attack для ЗСУ

Фоторепортаж про роботу двох конструкторів-виробників, які власноруч проектують і виготовляють швидкісні багі для фронту

Багі є швидкісними транспортними засобами, але вони не мають броні. Тому на фронті їх використовують у ситуаціях, коли треба швидко дістатися певного місця, щоб відкрити вогонь по супротивнику, привезти боєприпаси, продукти і воду, чи забрати поранених. І так само швидко розвернутися і покинути обстрілювану зону. Джерело: Reuters

Володимир стоїть поруч із автомобілем Fast Attack у гаражі десь на півдні України. Він і його друг Дмитро проєктують і виготовляють маленькі автівки-багі високої прохідності для ЗСУ.&nbsp;
1 Володимир стоїть поруч із автомобілем Fast Attack у гаражі десь на півдні України.

Він і його друг Дмитро проєктують і виготовляють маленькі автівки-багі високої прохідності для ЗСУ. 
Тестування багі. 12 серпня 2023 року. &laquo;Для кожного завдання є транспортний засіб&raquo;, &ndash; розповідає Володимир. &laquo;Наші багі не можуть їздити з потужністю бронетранспортера. Але вони мобільні, легкі, по них важко поцілити, і їх практично неможливо знищити протитанковою ракетою&raquo;
2 Тестування багі. 12 серпня 2023 року.

«Для кожного завдання є транспортний засіб», – розповідає Володимир. «Наші багі не можуть їздити з потужністю бронетранспортера. Але вони мобільні, легкі, по них важко поцілити, і їх практично неможливо знищити протитанковою ракетою»
Дмитро майже весь вільний час проводить у гаражі, збираючи багі. Наразі вони з Володимиром виготовили з нуля п&rsquo;ять автомобілів. В роботі ще п&rsquo;ять. &nbsp;
3 Дмитро майже весь вільний час проводить у гаражі, збираючи багі. Наразі вони з Володимиром виготовили з нуля п’ять автомобілів. В роботі ще п’ять.
 
В процесі... Багі є швидкісними транспортними засобами, але вони не мають броні. Тому на фронті їх використовують у ситуаціях, коли треба швидко дістатися певного місця, щоб відкрити вогонь по супротивнику, привезти боєприпаси, продукти і воду, чи забрати поранених, і так само швидко розвернутися і покинути обстрілювану зону.&nbsp;
4 В процесі...

Багі є швидкісними транспортними засобами, але вони не мають броні. Тому на фронті їх використовують у ситуаціях, коли треба швидко дістатися певного місця, щоб відкрити вогонь по супротивнику, привезти боєприпаси, продукти і воду, чи забрати поранених, і так само швидко розвернутися і покинути обстрілювану зону. 
Багі оснастили підрамниками з кожного боку. Для виготовлення цих автівок &laquo;гаражні конструктори&raquo; використовують різноманітні матеріали і запчастини. Зокрема, вживані автомобільні двигуни, які Володимир і Дмитро купують на донати
5 Багі оснастили підрамниками з кожного боку.

Для виготовлення цих автівок «гаражні конструктори» використовують різноманітні матеріали і запчастини. Зокрема, вживані автомобільні двигуни, які Володимир і Дмитро купують на донати
Конструктори-виробники працюють не жаліючи сил&nbsp; Від початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ використовують багі для виконання завдань на бездоріжжі. У квітні 2022 року деякі з них були помічені з встановленими протитанковими ракетами, які, очевидно, використовувалися для блискавичних нальотів на російську бронетехніку &nbsp;
6 Конструктори-виробники працюють не жаліючи сил 

Від початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ використовують багі для виконання завдань на бездоріжжі.
У квітні 2022 року деякі з них були помічені з встановленими протитанковими ракетами, які, очевидно, використовувалися для блискавичних нальотів на російську бронетехніку
 
Дмитро готує одну з автівок до випробувань. &laquo;Навіть якщо (запчастина) зношена трохи, ми все одно заміняємо її на іншу, &ndash; сказав Дмитро агенції Reuters. &ndash; Чому? Тому що багі вирушає для виконання місії. Він повинен працювати, він ніколи не повинен зупинятися в русі і підвести (екіпаж). Це єдиний правильний спосіб виробляти та ремонтувати багі. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Дуже!&raquo;, &ndash; сказав він
7 Дмитро готує одну з автівок до випробувань.

«Навіть якщо (запчастина) зношена трохи, ми все одно заміняємо її на іншу, – сказав Дмитро агенції Reuters. – Чому? Тому що багі вирушає для виконання місії. Він повинен працювати, він ніколи не повинен зупинятися в русі і підвести (екіпаж). Це єдиний правильний спосіб виробляти та ремонтувати багі. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Дуже!», – сказав він

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