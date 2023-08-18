Російська влада заявляє про збиття безпілотника над Москвою вночі

У Москві вночі проти 18 серпня працювали системи протиповітряної оборони – про це повідомляли очевидці, передає російська служба Радіо Свобода. Таку ж інформацію поширив мер столиці Росії Сергій Собянін.

Міська влада прозвітувала про один збитий дрон. Пошкоджено будинок «Експоцентру» в районі Москва-Сіті на заході від центру міста, як стверджується – уламками знищеного безпілотника. За словами Собяніна, ніхто не постраждав.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС заявляло з посиланням на Росавіацію, що рано вранці 18 серпня московські аеропорти Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський тимчасово обмежували польоти, з 04:30 вони працюють у штатному режимі.

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Попереднього разу російська влада заявляла про атаку безпілотника на Москву 11 серпня.

Російська столиця впродовж останніх місяців є обʼєктом регулярних атак безпілотників. 3 травня дрони були знешкоджені на території Кремля, а наприкінці липня і на початку травня – влучили в будівлі «Москва-сіті», де розміщувалися російські міністерства.

Українська влада зазвичай не коментує вибухи на російській території напряму. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 9 серпня назвав атаки безпілотників на Москву «зайвим доказом» того, що президент РФ Володимир Путін «дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію».