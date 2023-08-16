CNN показав надані СБУ кадри удару по Керченському мосту

Американський телеканал CNN оприлюднив надані йому Службою безпеки України кадри, на яких показаний момент удару морського дрона по Керченському мосту в липні цього року.

Голова СБУ Василь Малюк розповів CNN, що використовуваний безпілотник під назвою Sea Baby є результатом місяців розробки, яка почалася відразу після повномасштабного вторгнення Росії.

«Надводні безпілотники – це унікальний винахід СБУ. Жодна приватна компанія не задіяна. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля «Оленьогірський гірник» і танкера SIG», – сказав Малюк.

За його словами, атака на Керченський міст була спільною операцією з ВМС України.

За повідомленням, на наданому відео липневої атаки видно екран пілота за кілька хвилин до того, як Sea Baby доставив до однієї з бетонних опор мосту до 850 кілограмів вибухівки. Джерела в службі також надали CNN два відео з камер відеоспостереження, на яких показано момент зіткнення одного дрона з дорожньою частиною мосту, а потім ще один вибух дрона, який влучив у залізничну секцію приблизно через п’ять хвилин із протилежного напрямку.

Малюк також анонсував нові операції СБУ. «Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, у тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів», – сказав голова СБУ.

Цього місяця розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі «опинилися під загрозою», а Україні вдалося знайти «слабку ланку».

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.