Керченський міст: у соцмережах повідомляють про повторні вибухи, Аксьонов каже про збиту ракету

У соцмережах повідомляють про повторні вибухи в районі Керченського мосту.



Також кореспондент проєкту Радіо Свобода – «Крим.Реалії» – повідомив про нові вибухи в Керчі.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджує, що ракета збита над Керченською протокою.

Рух автотранспорту на Керченському мосту знову перекрили. Раніше сьогодні повідомлялося про тимчасове перекриття руху. Це сталося на тлі повідомлень про звуки вибухів поблизу Керчі. Однак приблизно через дві години рух відновили.

Після повідомлень у соцмережах про вибухи і дим на Керченському мосту Сергій Аксьонов заявив про збиття двох ракет поблизу Керченської протоки. Сам міст, за його словами, не пошкоджений.

Водночас згодом у Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви не коментувала.

Редакція Радіо Свобода не може оперативно підтвердити інформацію.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Також у ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомили про вибухи в районі Керченського мосту.

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Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.