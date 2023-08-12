Рух на Керченському мосту зупинили. У соцмережах пишуть про вибухи

Керченський міст тимчасово закрили для руху автотранспорту в суботу вдень, повідомляє телеграм-канал російського інформаційного центру щодо ситуації на під’їздах до Керченського мосту.



«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито», – йдеться в повідомленні.

Про причини перекриття руху не уточнюється.



Натомість кримські телеграм-канали повідомляють про вибухи у Керчі. Водночас блогер Таліпов, який співпрацює з російськими силовиками, попереджає про заборону публікувати фото і відео.

«Сильний дим на Кримському мосту – це димова завіса», – також написав він у телеграмі.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив про збиття двох ракет поблизу Керченської протоки. Сам міст, за його словами, не пошкоджений.



Редакція Радіо Свобода не може оперативно підтвердити інформацію.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Також у ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомили про вибухи в районі Керченського мосту.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.