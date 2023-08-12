Міноборони РФ опублікувало оперативну заяву щодо Керченського мосту

Міноборони РФ заявляє, що по Керченському мосту намагалися завдати удару ракетою С-200.
«Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та перехоплена в повітрі. Руйнування та постраждалих немає», – стверджує російське відомство.
При цьому підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов раніше заявляв про дві збиті ракети.
Українська сторона звинувачення Москви не коментувала.
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.
Також у ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомили про вибухи в районі Керченського мосту.
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Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.
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