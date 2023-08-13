В ISW заявили про «тактично значущі» дії ЗСУ і прокоментували удари по Керченському мосту

Українські війська 12 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, здійснили «тактично значущі просування» вздовж адміністративної межі між Запорізькою і Донецькою областями, повідомив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) і Бердянському (район межі Запорізької і Донецької областей). Кадри з геолокацією, опубліковані 11 серпня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) на межі Запорізької і Донецької областей. Російські воєнні блогери заявили пізно ввечері 12 серпня, що російські війська залишили свої позиції в Урожайному після кількох днів інтенсивних боїв, хоча ISW ще не знайшло візуального підтвердження цих тверджень», – йдеться в повідомленні.

В ISW також прокоментували удари ракетами в районі Керченського мосту і дронами в окупованому Криму.

«Українські удари, ціллю яких є російська матеріально-технічна база в Криму є частиною навмисної кампанії, спрямованої на створення сприятливих умов для більших контрнаступальних операцій. Попередні українські удари по мостах уздовж російських наземних ліній зв’язку між окупованим Кримом та окупованою територією Херсонської області продовжили порушувати логістику Росії», – заявили аналітики.

12 серпня повідомлялося про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви не коментувала.

Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджує, що ракету збили над Керченською протокою.

Міноборони Росії також повідомило, що в ніч із 11 на 12 серпня українські війська обстріляли окупований Крим з 20 безпілотників. За даними російського відомства, російські ППО нібито збили 14 українських безпілотників і ще шість знешкодили засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Водночас видання «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що в ніч на 12 серпня 17 українських безпілотників атакували логістичну базу російських військ поблизу Євпаторії, внаслідок чого поранені або вбиті «десятки окупантів».

Редакція Радіо Свобода не може оперативно підтвердити цю інформацію з незалежних джерел.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Також у ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі Керченського мосту.