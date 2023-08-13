Генштаб повідомив про 39 боєзіткнень і понад пів тисячі вбитих військових РФ за добу

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 39 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області… На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області… На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області… На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у командуванні повідомили, що на Шахтарському напрямку загарбники здійснили «безуспішні спроби відновити втрачене положення» в районі Урожайного Донецької області.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, мали частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також заявили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 253 850 своїх військових, зокрема 560 – за останню добу.

Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу, – такі:

танки ‒ 4298 (три – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 8335 (+11)

артилерійські системи – 5072 (+19)

РСЗВ – 713

засоби ППО ‒ 477 (+5)

літаки – 315

гелікоптери – 313

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)

крилаті ракети ‒ 1379

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 7543 (+20)

спеціальна техніка ‒ 760 (+1).

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Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 11 серпня журналісти видання «Медіазона» та російської служби Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів змогли встановити імена понад 30 тисяч російських військових, що загинули в Україні.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути щонайменше у два – два з половиною рази вищою.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.