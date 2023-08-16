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Військові повідомили про збиття трьох «Шахедів» на Харківщині

Уламок російського дрона (архівне фото)

В оперативному командуванні «Схід» повідомили про збиття трьох дронів типу Shahed-136 у Харківській області вранці 16 серпня.

Подробиць військові не навели.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про російські безпілотники, зафіксовані у Харківському районі, і про роботу ППО.

Вранці 16 серпня Повітряні сили Збройних сил України інформували про знищення вночі 13 російських безпілотників Shahed-136/131, які атакували портову інфраструктуру Одещини.

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