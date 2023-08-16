Голова ОВА повідомив про «Шахеди» у Харківському районі

Російські ударні дрони Shahed зафіксували в Харківському районі, повідомив вранці 16 серпня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Дякуємо силам ППО», – додав він і закликав жителів області не виходити з укриттів.

Раніше на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку Харкова рухається група ударних БПЛА.

Протягом минулої ночі, за даними ОВА, російські війська завдали ударів дронами типу Shahed по селу Піски-Радьківські Ізюмського району. Були пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства, потерпілих немає, йдеться в повідомленні.

«Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди. У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки, сталися пожежі», – повідомив Синєгубов.

У поліції Харківської області додали, що внаслідок обстрілів Вовчанська були травмовані три працівники поліції.

Вранці 16 серпня Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення вночі 13 російських безпілотників Shahed-136/131, які атакували портову інфраструктуру Одещини.