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Командування повідомляє про звільнення Урожайного, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах

За повідомленням штабу, Сили оборони продовжують контрнаступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках

Збройні сили України звільнили село Урожайне на Донеччині, повідомила заступниця міністра оборона Ганна Маляр вранці 16 серпня.

«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», – заявила вона.

Генеральний штаб Збройних сил України також повідомив про звільнення Урожайного додав, що українські війська в селищі «завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

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За повідомленням штабу, Сили оборони продовжують контрнаступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

«На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої», – йдеться в зведенні.

Крім того, українські підрозділи продовжують стримувати російські атаки біля Мар’їнки та Красногорівки, а також на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Напередодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що в Урожайному все ще тривають «жорсткі обстріли», тому про проведення стабілізаційних заходів не йшлося.

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