Голова Донецької ОВА про ситуацію в Урожайному: «там ще тривають жорсткі обстріли»

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що в Урожайному все ще тривають «жорсткі обстріли», тому наразі про проведення стабілізаційних заходів не йдеться.

«Там ще тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. І тим більше вказані населені (Старомайорське та Урожайне – ред.)пункти фактично зруйновані ворожою артилерією з застосуванням реактивних систем залпового вогню», – розповів він в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

За його словами, в Урожайному до повномасштабного вторгнення проживали не більше 500 людей.

«З моменту заходу збройних сил, після звільнення цієї території, коли відсувалась лінія фронту, там було в першу чергу евакуйовано 3 осіб – мені навіть складно передати, як вони могли там проживати, переховуватись. Це люди похилого віку», – повідомив він, зауваживши, що максимальну кількість людей змогли евакуювати з 26 лютого 2022 року.

За його словами, стабілізаційним заходам у деокупованих населених пунктах має перебувати розмінування.

«Необхідно повністю зачистити територію, принаймні підхідні шляхи, я навіть не кажу про під’їзні шляхи – вони повинні бути розміновані для того, щоб вже правоохоронні органи, Служба безпеки України і, відповідно, військова адміністрація заходила для стабілізаційних заходів», – розповів Кириленко.

Голова Донецької ОВА додав, що Старомайорське та Урожайне «переважно зберегли тільки назву, тому що приватний сектор – це 80 і більше відсотків – повністю або частково зруйнований».

У вечірньому зведенні 15 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Урожайного на Донеччині. Про це Генштаб повідомляє не вперше.

Напередодні у Міноборони повідомили, що українські військові продовжують деокупацію селища Урожайне, а також просуваються в Бахмутському районі.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав дії ЗСУ минулого тижня, зокрема, успіхи поблизу Урожайного, «тактично значущим просуванням» вздовж адміністративної межі між Запорізькою і Донецькою областями.