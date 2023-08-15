Війська РФ безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Урожайного – Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку російські війська безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Урожайного на Донеччині, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник також безуспішно наступав південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки, південніше Авдіївки на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Мар’їнському напрямку, як повідомляють Генштабі, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення, інформують у Генштабі.

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Противник завдав авіаційних ударів в районі Степного Сумської області, Іванівки, Загризового, Вільшанки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого, Васюківки, Кліщіївки, Андріївки, Північного, Авдіївки, Невельського, Красногорівки, Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області, в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області, Миколаївки та Садового Херсонської області.

Напередодні у Міноборони повідомили, що українські військові продовжують деокупацію селища Урожайне, а також просуваються в Бахмутському районі.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав дії ЗСУ минулого тижня, зокрема, успіхи поблизу Урожайного, «тактично значущим просуванням» вздовж адміністративної межі між Запорізькою і Донецькою областями.