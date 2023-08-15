Під час робочої поїздки в Запорізьку область президент України Володимир Зеленський відвідав військових, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.



Як повідомляє Офіс президента, Зеленський зустрівся з командувачем угруповання військ «Таврія» Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях низки бригад, зокрема, 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура», 117-ї окремої механізованої бригади та на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.



За повідомленням, президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.



Військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БПЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій, додають в Офісі президента.

Напередодні Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину – відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Соледар».

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби». Про це повідомляється протягом щонайменше останнього місяця.